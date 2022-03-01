Son dakika haber... Kolombiya'da altın madenindeki patlamada mahsur kalan 15 kişiden 13'ünün cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Kolombiya'da altın madenindeki patlamada mahsur kalan 15 kişiden 13'ünün cesedi bulundu

01.03.2022 05:40
Son dakika haber... Kolombiya'da altın madenindeki patlamada mahsur kalan 15 kişiden 13'ünün cesedi bulundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kolombiya'da dün bir maden ocağında meydana gelen patlamada mahsur kalan 15 madenciden 13'ünün cesedine ulaşıldı.

Kolombiya'da dün bir maden ocağında meydana gelen patlamada mahsur kalan 15 madenciden 13'ünün cesedine ulaşıldı.

Ulusal Madencilik Ajansından (ANM) yapılan açıklamada, patlamanın ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarında 13 madencinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

ANM, halen kayıp olan iki madencinin bulunması için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Boyaca yönetim bölgesine bağlı Socha kasabasında, kaçak altın madeninde meydana gelen mayın patlamasının ardından madenciler mahsur kalmıştı.

Patlamanın nasıl olduğuna ilişkin detayların paylaşılmadığı altın madenine yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Kolombiya'da kaçak maden aramalarında, güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve denetim eksikliği nedeniyle çok sayıda ölümlü kaza meydana geliyor.

Kolombiya'da 2010'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada, 73 kişinin ölmesi "ülke tarihinin en trajik kazası" olarak kayıtlara geçmişti.

YORUMLAR
500
BAŞAKAY 1 yaşında BAŞAKAY 1 yaşında 2 bin 500 rakımlı Nemrut Kalderası'nda arama kurtarma kampı 2 bin 500 rakımlı Nemrut Kalderası'nda arama kurtarma kampı

Arama Kurtarma, Madencilik, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kolombiya'da altın madenindeki patlamada mahsur kalan 15 kişiden 13'ünün cesedi bulundu - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Gaziantep'te çekim yapan Güney Koreli turist taciz edildi! Vali Gül: 1 kişi gözaltına alındı
00:56 Cüneyt Özdemir "Siz olsaydınız ne yapardınız?" diyerek sordu! Ukrayna'dan ayrılan Türk genci kız arkadaşını bırakıp, köpeğini de eve kilitledi
00:36 Rusya-Ukrayna krizi doğal gazı etkiledi! Santrallere yüzde 18 zam geldi
00:21 Elektrik faturalarında yeni düzenleme! Net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlandı
00:15 Putin'in nükleer silah alarmına ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Amerikalılar nükleer savaştan endişe duymamalı
23:17 Yasin Obuz iletişim ödülünde mektup aldı! Rus sevgilisinin güzelliği sosyal medyayı salladı
23:11 Blinken Bakan Çavuşoğlu'yla telefon görüşmesinde Türkiye'ye Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü teşekkür etti
22:27 1 ay önce Ukrayna'dan dönmüştü! 29 yaşındaki genç, Çanakkale Boğazı'nda feribottan atladı
22:21 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan boğazlar açıklaması: Bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık
22:08 Uzatmalarda 3 puanı kazandı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 05:46:31. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Kolombiya'da altın madenindeki patlamada mahsur kalan 15 kişiden 13'ünün cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement