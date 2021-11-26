Son dakika haber: Kolombiya'da hükümetle Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin imzaladığı anlaşmanın 5. yılı kutlandı - Son Dakika

Kolombiya'da dönemin hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında 24 Kasım 2016'da imzalanan barış anlaşmasının 5. yıl dönümü kutlandı.

Devlet ile sol görüşlü FARC arasında 53 yıl süren iç çatışmanın sona ermesinin 5. yılı vesilesiyle başkent Bogota'da bir dizi etkinlik düzenlendi.

Etkinliğin davetlisi olarak Kolombiya'yı ziyarete gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, aralarında eski FARC üyelerinin çocuklarının da bulunduğu çocuk korosu tarafından Bogota'nın tarihi merkezinde törenle karşılandı.

Guterres, burada yaptığı konuşmada, Kolombiya'nın uluslararası topluma barış için açık bir mesaj gönderdiğini belirterek, "Şimdi barış zamanıdır, barış anlaşmasının nihayete ermiş olması bütün Kolombiya halkı ve dünya için umut dolu bir mesaj ve ilham kaynağı oldu." ifadesini kullandı.

Adını 24 Ocak'ta "müşterek" ve "ortak" anlamlarına gelen "COMUNES" olarak değiştiren FARC'ın eski liderlerinden Rodrigo Londono da hükümetin barışı güçlendirmesi ve eski FARC mensuplarının can güvenliğinin sağlanması için daha faza çaba harcaması gerektiğini söyledi.

İç savaş sırasında hayatını kaybedenlerin anıldığı etkinlikte Guterres, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle de barış sürecine ilişkin görüşmeler yaptı.

Etkinliklere Guterres'in yanı sıra Devlet Başkanı Ivan Duque, dönemin Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Londono ve çok sayda STK temsilcisi katıldı.

Kolombiya'da Kasım 2016'dan bu yana silah bırakarak siyasi ve toplumsal alanda faaliyet gösteren eski FARC mensuplarına yönelik saldırılarda öldürülenlerin sayısı 300'ü aştı.

Ülkede eski FARC üyelerine ve toplum liderlerine yönelik silahlı saldırılar nedeniyle çok sayıda protesto gösterisi düzenlenmesine rağmen saldırılar artarak devam ediyor.

Hükümet ile barış anlaşması imzalayan FARC'ın eski komutanlarından, gerçek adı Seuxis Paucias Hernandez Solarte olan 53 yaşındaki Santrich, 17 Mayıs'ta Kolombiya ordusunun komandoları tarafından düzenlenen bir pusuda hayatını kaybetti.

Santrich, 29 Ağustos 2019'da yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısı yapmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Kolombiya'da devlet ile FARC arasında 52 yıl süren yaklaşık 260 bin kişinin ölümüne ve 6 milyonun göç etmesine neden olan iç çatışma, son 5 yıldır çoğunlukla sakin geçti.

FARC'ın siyasi faaliyetleri

İlk kez 2018'de parlamentoya giren FARC, Senato ve Temsilciler Meclisinde 5'er üye ile temsil ediliyor.

Eski FARC militanı Guillermo Torres, 27 Ekim 2019'da ülkede düzenlenen yerel seçimlerde başarılı olarak belediye başkanlığı görevini kazandı.

Aynı şekilde eski FARC militanı Sandra Ramirez Kolombiya Senatosunda İkinci Başkan Yardımcısı oldu.