Son dakika haber: Kolombiya'da otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Kolombiya'da otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

15.10.2022 05:36
Son dakika haber: Kolombiya'da otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Kolombiya'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kolombiya'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Tolima yönetim bölgesine bağlı Chaparral kasabasından yola çıkan otobüs, San Jorge köyündeki Hermosas Kanyonu'na yuvarlandı.

Kazada 4 kişi öldü, bazıları ağır 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kolombiya'da otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Kolombiya'da otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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