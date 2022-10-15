Son dakika haber: Kolombiya'da otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Kolombiya'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Tolima yönetim bölgesine bağlı Chaparral kasabasından yola çıkan otobüs, San Jorge köyündeki Hermosas Kanyonu'na yuvarlandı.
Kazada 4 kişi öldü, bazıları ağır 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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