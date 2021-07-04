Son dakika haber! Kolombiya'da silahlı grupların saldırısında 3 genç hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Cauca yönetim bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 genç yaşamını yitirdi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Cauca yönetim bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 genç yaşamını yitirdi. Kolombiya basınında çıkan habere göre, silahlı gruplar Balboa kasabasına bağlı El Mango Algelia köyünde saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, sorumluların yakalanması için çalışma başlatıldı. Bölge sakinlerinin iddiasına göre, silahlı kişilerce yolları kesilen gençler kafalarına kurşun sıkılarak infaz edildi. Yılın başından bu yana ülkenin farklı bölgelerinde silahlı grupların saldırılarında 50'tan fazla kişi öldü, şiddetten en çok etkilenen eyaletler Antioquia, Cauca ve Narino olarak kayıtlara geçti.

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