Son dakika haber: Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt ELN'nin saldırısında 3 asker hayatını kaybetti - Son Dakika

Kolombiya'nın kuzeyinde, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) patlayıcı madde ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda 3 asker öldü.

ELN üyeleri, Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Campo Alegre de Teorama köyü kırsalında, Kolombiyalı askerleri pusuya düşürdü.

Saldırıda 3 asker yaşamını yitirdi, bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi.

Aynı bölgede, ELN, 17 Haziran'da askeri tabura bomba yüklü 2 araçla saldırı düzenlemiş ve 36 askerin yaralanmasına neden olmuştu.

Kolombiya'nın başkenti Bogota, 18 Ocak 2019'da son yılların en kanlı saldırısına sahne olmuş, 80 kilogram patlayıcı yüklü araç kentin güneyindeki General Santander Polis Okulunun içine kadar girmiş ve kız öğrencilerin bulunduğu yerleşkede infilak ettirilmişti.

ELN mensubu Jose Aldemar Rojas Rodriguez'in düzenlediği terör saldırısında, saldırganın da aralarında bulunduğu 21 kişi ölmüş, 88 kişi yaralanmıştı.