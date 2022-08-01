Son dakika haber: Kolombiya'da silahlı saldırılarda 9 yerli öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber: Kolombiya'da silahlı saldırılarda 9 yerli öldürüldü

01.08.2022 08:58
Son dakika haber: Kolombiya'da silahlı saldırılarda 9 yerli öldürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kolombiya'da, 4'ü yerli lider olmak üzere 9 kişi silahlı saldırılarda hayatını kaybetti.

Kolombiya'da, 4'ü yerli lider olmak üzere 9 kişi silahlı saldırılarda hayatını kaybetti.

Kolombiya'nın Ekvador sınırındaki Narino ve güneybatısında yer alan Valle del Cauca yönetim merkezlerinde, yerli liderlere silahlı saldırılar düzenlendi.

İlk saldırıda Barbacoas kasabasına bağlı Altaquer köyünde, bilardo salonuna baskın yapan silahlı kişiler 4 Awa topluluğu liderini öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.

İkinci saldırıda ise Valle del Cauca'ya bağlı kırsalda, sohbet eden bir grup yerliye silahlı kişilerce ateş açılması sonucu 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Eski yerli senatör Feliciano Valencia, Twitter hesabından olayla tepki göstererek, "Yerli halka karşı yeni bir katliam yapılıyor." ifadesini kullandı.

Kolombiya Ulusal Yerli Örgütü (ONIC), açıklamasında, bu yılın haziran ayına kadar en az 85 yerlinin silahlı saldırıda öldürüldüğünü, bunlardan 30'unun Awa topluluğu mensubu kişiler olduğunu belirtti.

Bu yıl 114 yerli öldürüldü

Awa topluluğuna en son 3 Temmuz'da, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerince yapılan saldırıda, 3 genç yaşamını yitirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Kolombiya Temsilcisi Juliette de Rivero, 26 Temmuz'daki açıklamasında, askeri önlemlerin, yasa dışı silahlı grupların yayılmasını önlemede başarısız olduğunu kaydetmişti.

BM Ofisi'ne göre, 2016 ila 2021 arasında, Kolombiya'da 562 insan hakları savunucusu cinayete kurban gitti.

Yılbaşından bu yana öldürülenlerin sayısının ise 114 olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kolombiya'da silahlı saldırılarda 9 yerli öldürüldü - Son Dakika

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