Son dakika haber... Kolombiya'da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı - Son Dakika

- Kolombiya'da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı

BOGOTA - Kolombiya'nın Risaralda bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Kolombiya'nın Risaralda bölgesinin merkezi Pereira ve Dosquebradas kentlerinde günlerdir etkili olan aşırı yağış, toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Risaralda Valisi Victor Manuel Tamayo, sokakların çamur yığınına döndüğü kentlerde yol üzerinde bulunan bazı evlerin yıkıldığını aktardı. Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi ise toprak kaymalarının yol açtığı faciada şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını ve kayıplar olduğunu duyurdu. Taşan bir nehre yakın bölgelerde yaşayanlar evlerinden tahliye edilerek güvenli yerlere taşındı. Ölü sayısının artmasından korkulan kentlerde, arama-kurtarma çalışmaları polis, sivil savunma, ordu, itfaiye ve UNGRD'den arama kurtarma personeli ile birlikte sürüyor.