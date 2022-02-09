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Son dakika haber... Kolombiya'da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Kolombiya'da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı

09.02.2022 22:58

Son dakika gündem haberine göre - Kolombiya'da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı Kolombiya'nın Risaralda bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

- Kolombiya'da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı

BOGOTA - Kolombiya'nın Risaralda bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Kolombiya'nın Risaralda bölgesinin merkezi Pereira ve Dosquebradas kentlerinde günlerdir etkili olan aşırı yağış, toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Risaralda Valisi Victor Manuel Tamayo, sokakların çamur yığınına döndüğü kentlerde yol üzerinde bulunan bazı evlerin yıkıldığını aktardı. Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi ise toprak kaymalarının yol açtığı faciada şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını ve kayıplar olduğunu duyurdu. Taşan bir nehre yakın bölgelerde yaşayanlar evlerinden tahliye edilerek güvenli yerlere taşındı. Ölü sayısının artmasından korkulan kentlerde, arama-kurtarma çalışmaları polis, sivil savunma, ordu, itfaiye ve UNGRD'den arama kurtarma personeli ile birlikte sürüyor.

Son dakika haber... Kolombiya'da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı
Son dakika haber... Kolombiya'da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı
Son dakika haber... Kolombiya'da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı

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Arama Kurtarma, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kolombiya'da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kolombiya'da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı - Son Dakika
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