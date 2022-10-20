Olayların büyümesi üzerine bölgeye takviye gönderilen Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD, eylemcilere tazyikli su ve gaz bombası ile müdahale ederek bölgede düzeni yeniden sağladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Kolombiya'da yerlilerin protestosunda 11'i polis 23 kişi yaralandı - Son Dakika

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