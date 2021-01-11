Kolombiya Dışişleri Bakanı Claudia Blum, Covid-19'a yakalandı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Claudia Blum'un Covid-19'a yakalandığı duyuruldu. Bakanlık, Blum'un sağlık durumunun iyi olduğunu ve evden çalışacağını açıkladı.

Kolombiya'da geçtiğimiz kasım ayında Devlet Başkanı Ivan Duque'nin eşi Maria Juliana Ruiz, ekim ayında da Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez Covid-19'a yakalanmıştı. Başkan Duque ise henüz Covid-19'a yakalanmadı. Duque'ye yoğun programı nedeniyle düzenli olarak korona virüs testi yapılıyor.

Kolombiya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 786 bin 900'e, toplam can kaybı ise 46 bin 114'e ulaştı. - BOGOTA