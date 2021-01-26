Son dakika haber... Kolombiya Genel Konfederasyon Çalışanları Başkanı Gomez, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Kolombiya Genel Konfederasyon Çalışanları (CGT) Başkanı Julio Roberto Gomez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Başkent Bogota'da özel bir hastanede tedavi gören 70 yaşındaki Gomez'in, Kovid-19'dan kaynaklanan "solunum komplikasyonu" sebebiyle öldüğü belirtildi.

CGT'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Gomez'in Kovid-19 nedeniyle vefatını derin bir acıyla bildiriyoruz. Dünyadaki sendikacılara ve işçilerin hizmetinde yaşam boyu yaptığın mücadele için sana sonsuz sevgiyle minnettarız. Mezarında huzur içinde yat." ifadesine yer verildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de Twitter'dan Gomez'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak, "Ben onun arkadaşıydım ve işçilerin iyiliği için mücadelesini hep takdir edeceğim. Fikir ve görüş ayrılıklarımıza saygı duyardık. Böyle acı veren bir günde ailesiyle dayanışa içindeyim." paylaşımında bulundu.

Gomez, 27 Aralık 2020'de Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınmıştı.