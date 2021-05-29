Son dakika haber: Kolombiya'nın Cali kentindeki hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika

Kolombiya'nın Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Cali kentinde, hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e çıktığı bildirildi.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Kolombiya'da 1 aydan fazla süredir devam eden hükümet karıştı kitlesel protestolarda şiddetli olayların yaşandığı Cali'deki gösterilerde, dün 4 olarak kaydedilen can kaybı sayısı 13'e yükseldi, olaylarda 34 kişi yaralandı.

Cali Belediye Başkanı Jorge Ivan Ospina, savcılığın cinayetleri soruşturduğunu vurgulayarak "Çok sancılı ve ölümlerin olduğu acı dolu bir gün yaşadık. Hayatını kaybedenlerin kentte meydana gelen protestolarla ilgili olup olmadığını bilmiyoruz, bekleyip göreceğiz." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Ivan Duque'nin dün Cali'de yerel yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından askerler, kentin önemli cadde ve meydanlarında önlem aldı.

Ülkenin 3. büyük kenti Cali'deki olaylarda, polisle çatışan göstericiler, ana yolları araç geçişine tamamen kapatırken protestocu gruplardan bazıları bankalara, süpermarketlere ve kamu mallarına büyük hasar vermişti.

Polisin olayları kontrol altına almakta yetersiz kalması üzerine yerel yetkililer, merkezi hükümetten destek istemişti.

Protestoların merkezine dönüşen Cali'de 1 ayı aşkın süredir devam eden eylemlerde 47 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Medellin'deki olaylarda 16 kişi yaralandı

Öte yandan ülkenin ikinci büyük kenti Medellin'de de bazı grupların yolu trafiğe kapatması ve çevredeki bankaları yağmalaması üzerine polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

Olaylarda polis, göstericilere gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Eylemciler de polise, taş ve molotofkokteyle karşılık verdi. Olaylarda 16 kişi yaralandı.