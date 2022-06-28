Son dakika haber! Komandolar, sel sonrası balçıkla kaplanan ev ve işyerlerini temizliğe başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Komandolar, sel sonrası balçıkla kaplanan ev ve işyerlerini temizliğe başladı

28.06.2022 15:47
Son dakika haber! Komandolar, sel sonrası balçıkla kaplanan ev ve işyerlerini temizliğe başladı

Son dakika haberler... Kastamonu'da selin bıraktığı izlerin temizlenmesi için bölgede görev alan komandolar, geçen yıl olduğu gibi bir kez daha balçıkla kaplanan ev ve işyerlerinde temizlik çalışmalarına başladı.

Kastamonu'da selin bıraktığı izlerin temizlenmesi için bölgede görev alan komandolar, geçen yıl olduğu gibi bir kez daha balçıkla kaplanan ev ve işyerlerinde temizlik çalışmalarına başladı.

Kastamonu'da 3 gündür etkili olan yoğun yağış sonrasında oluşan sel ve taşkınların oluşturduğu tahribat suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkmaya başladı. Meydana gelen sel ve taşkınlar nedeniyle yüzlerce ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Kastamonu'nun Küre, Şenpazar, Azdavay, Çatalzeytin, Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde meydana gelen taşkında çamur ve balçıkla kaplanan yol, cadde ve sokaklarla birlikte ev ve işyerlerinin temizliğinde de jandarma komando ekipleri görev yapıyor.

11 Ağustos 2021 tarihinde Bozkurt ilçesinin temizliğinde büyük özveri göstererek görev alan komandolar, yeniden selin yaralarının sarılması için bir kez daha görev aldı. Farklı illerden destek amaçlı gelen toplamda 500 civarında komando, ellerindeki kürek ve el arabalarıyla caddeler ile iş yerlerinde kaplanan balçığı temizliyor. Bölgeye çevre il ve ilçe belediye ekipleri de sevk edilerek, su tahliyelerinin yanı sıra çamur ve balçık temizliğine eşlik ediyor.

AFAD ekipleri ile gönüllüler de evlerin bodrum ve zemin katlarındaki vatandaşların temizlik çalışmalarına destek veriyor.

Ayrıca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme İl Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmalarına da başlandı. İşyeri sel sularının altında kalan Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde ikamet eden Mehmet Evkuran, "Dün yine bir sel felaketi yaşadık burada. Yine işyerimiz gitti, jandarma komando ekiplerimiz bizlere temizlikte yardım ediyor. İşyerlerimizin temizliği yapılıyor şu anda. Devletimiz yanımızda. İşyerimiz sular altında kaldı. Geçen yılda sel felaketinde işyerimiz sular altında kalmıştı, bu yılda sular altında kaldı. Bundan sonra Allah'tan hayırlısı diyoruz. Komandolarımız bir kez daha bizim yanımızda oldu. AFAD ekiplerimiz var, hasar tespit çalışmaları yapıyorlar. Yardımcı oluyorlar şu anda bizlere" dedi.

(Vedat Yunus İkizoğlu - İbrahim Şahin Demir - İHA)

YORUMLAR
500
Seydişehir Belediyesinden Kastamonu'ya destek ekibi gönderildi Seydişehir Belediyesinden Kastamonu'ya destek ekibi gönderildi Son dakika haberleri | Boşaltılan Bozkurt Devlet Hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı Son dakika haberleri | Boşaltılan Bozkurt Devlet Hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı
Kaynak: İHA

Kastamonu, Bozkurt, Komando, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Komandolar, sel sonrası balçıkla kaplanan ev ve işyerlerini temizliğe başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:52 Ortağı tarafından pompalı tüfekle öldürülen adamın cansız bedeni 8 gün sonra bulundu
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
15:47 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!
15:30 Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı bazada yakalandı
15:28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
14:49 Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filminin ilk set fotoğrafları paylaşıldı
14:46 CHP'li Özgür Özel, AK Parti'ye Aykut Erdoğdu üzerinden seslendi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı
14:46 Bakan Nebati, BDDK'nın kredi kararıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
14:45 Uçaktaki olaya FBI dahil oldu! Bir adam ilişkiye girdiği anları tüm yolculara gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 15:57:39. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Komandolar, sel sonrası balçıkla kaplanan ev ve işyerlerini temizliğe başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement