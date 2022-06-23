Son dakika haber: Komşu katilinin cezası fazla indirimle Yargıtay'dan döndü, 12 yıl 6 ay verildi - Son Dakika
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Son dakika haber: Komşu katilinin cezası fazla indirimle Yargıtay'dan döndü, 12 yıl 6 ay verildi

23.06.2022 09:45
Son dakika haber: Komşu katilinin cezası fazla indirimle Yargıtay'dan döndü, 12 yıl 6 ay verildi

Son dakika haberine göre ZONGULDAK'ta, kendisine sopayla saldıran komşusu Özkan Ekici'yi (34) kalbinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Ali Kartal'a (48) verilen 10 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından fazla indirim uygulandığı gerekçesiyle bozuldu.

ZONGULDAK'ta, kendisine sopayla saldıran komşusu Özkan Ekici'yi (34) kalbinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Ali Kartal'a (48) verilen 10 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından fazla indirim uygulandığı gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yargılanan Kartal'a, iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Zonguldak'a bağlı Himmetoğlu köyünde, 9 Eylül 2019'da meydana gelen olayda, Mehmet Ali Kartal ile evleri yan yana olan komşusu Özkan Ekici arasında, tarım aracının park edildiği yer nedeniyle husumet başladı. İddiaya göre, olay günü Ekici, aracıyla Kartal'ın yolunu kesip sopayla Kartal'ı darbetmeye başladı. Başına sopayla vurulan Kartal, yanındaki bıçakla Ekici'yi kalbinden bıçakladı. Olaydan 2 hafta önce evlendiği öğrenilen Özkan Ekici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mehmet Ali Kartal'a, haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 10 yıl hapis cezası verildi.

CEZANIN ALT SINIRDAN DEĞERLENDİRİLMESİ UYGUN BULUNMADI Tarafların karara itirazı üzerine dosya Yargıtay tarafından incelendi. Yargıtay heyeti, maktulün birden fazla kez bıçaklanmış olması nedeniyle verilen cezanın alt sınırdan değerlendirilmesinin uygun olmadığını belirterek, kararı bozdu. Dosyanın Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderilmesinin ardından Mehmet Ali Kartal, yeniden yargılandı. Duruşmaya Kartal tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, hayatını kaybeden Ekici'nin ailesi ve avukatlar salonda hazır bulundu. 'BİLEREK, İSTEYEREK ÖLDÜRMEDİM' Savunmasında Yargıtay'ın bozma kararını kabul etmediğini söyleyen Mehmet Ali Kartal, "Şoktayım, cezanın aşağı düşmesini bekliyordum. Yargıtay'ın bozma kararını kabul etmiyorum. Bir insanı bilerek, isteyerek öldürmedim. Ben kaçtım. Benim ölmem mi gerekiyordu? O zaman mı haklı olacaktım? Ben adaletinize sığınıyorum. 3 yıldır suçsuz yere yatıyorum" dedi. YARGITAY'IN BOZMA KARARINA UYULDU Özkan Ekici'nin ailesinin şikayeti ve taraf avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, Yargıtay'ın haksız tahrik indiriminde üst hadden uzaklaşılarak verilen cezada fazla indirim yapıldığını belirten kararına uyulmasına karar verdi. Mehmet Ali Kartal'a, 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezası verildi. Sanığın duruşmalarda gösterdiği pişmanlığı göz önüne alan mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uygulayarak 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.


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Kaynak: DHA

Ali Kartal, Zonguldak, Yargıtay, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Komşu katilinin cezası fazla indirimle Yargıtay'dan döndü, 12 yıl 6 ay verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Komşu katilinin cezası fazla indirimle Yargıtay'dan döndü, 12 yıl 6 ay verildi - Son Dakika
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