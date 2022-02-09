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Son dakika haber: KOMŞULAR İHBAR ETTİ, EVDEN 2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI - Son Dakika

Son dakika haber: KOMŞULAR İHBAR ETTİ, EVDEN 2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

09.02.2022 13:11

Bir son dakika haberine göre MERSİN'in Akdeniz ilçesinde, komşuların kötü koku ihbarıyla harekete geçen ekiplerin temizleyip, dezenfekte ettiği evden 2 kamyon atık malzeme ve çöp çıkarıldı.

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde, komşuların kötü koku ihbarıyla harekete geçen ekiplerin temizleyip, dezenfekte ettiği evden 2 kamyon atık malzeme ve çöp çıkarıldı.

Akdeniz Belediyesi ekipleri, Hamidiye Mahallesi 4302 Sokak'taki evden kötü kokular geldiği ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, çevreye yayılan kötü koku nedeniyle mahallelinin şikayette bulunduğu eve gitti. Akdeniz Belediyesi Çevre Kontrol ve Temizlik ile Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, evin her odasının eski eşyalar ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Saatler süren çalışma sonucu temizlik ekipleri; kıyafetten mutfak gereçlerine, demirden onlarca plastik ürüne kadar evden 2 kamyon atık malzeme ve çöp çıkardı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bu tarz olayların ilçede zaman zaman yaşandığını dile getirerek, "Çevre ve halk sağlığını korumak bizim öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Vatandaşlarımızın benzeri durumlarda belediyemize bağlı ekipleri bilgilendirmelerini rica ediyoruz. Aksi taktirde sağlığın her şeyden önemli olduğunu bir kez daha hissettiğimiz böylesi önemli günlerde hastalıklara da davetiye çıkarmış oluruz. Başta koronavirüs salgını olmak üzere halk sağlığını tehdit eden her türlü olumsuzlukla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Son dakika haber: KOMŞULAR İHBAR ETTİ, EVDEN 2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
Son dakika haber: KOMŞULAR İHBAR ETTİ, EVDEN 2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
Son dakika haber: KOMŞULAR İHBAR ETTİ, EVDEN 2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
Son dakika haber: KOMŞULAR İHBAR ETTİ, EVDEN 2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

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Hamidiye, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: KOMŞULAR İHBAR ETTİ, EVDEN 2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: KOMŞULAR İHBAR ETTİ, EVDEN 2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI - Son Dakika
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