Komşuları şehit polis Barış Göl adının yaşatılmasını istiyor - Son Dakika

- Komşuları şehit polis Barış Göl adının yaşatılmasını istiyor

Şehidin Kahramanmaraş'ta ikamet ettiği sitedeki komşuları Barış Göl'ün adının sokakta yaşatılması için 152 imza topladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta şehit edilen polis memuru Barış Göl'ün yaşadığı mahalledeki komşuları, şehidin adının ikamet ettiği sokağa verilmesi için imza topladı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Barış Göl, geçen hafta bir otelde aranan kişi tarafından şehit edilmiş, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Şehit Barış Göl adının yaşatılması için harekete geçen ikamet ettiği mahalledeki site sakinleri, sokaklarına ve durağa şehidin adının verilmesini istiyor. Vatandaşlar, 6 bloklu sitede toplamda 152 daireden imza topladıklarını söyledi.

Barış Göl adının yaşatılması için komşuları olarak böyle bir girişimde bulunduklarını ifade eden Leyla Odunkırankekil, "Komşum Barış Göl, görevini yaparken şehit olmuştur ve bu nedenle de ikamet ettiği sokağa adının verilmesini yetkili mercilerden istiyoruz. Bunun için site sakinlerinden sevilen sayılan kişi olduğu için 152 ailenin imzasını topladık. Zaten 154 daire var ve polis memurumuz çok sevecen ve babacan, kimseyi kırmayan çocuklarla çocuk ve yetişkinlerle yetişkin olan bir insandı" diye konuştu.