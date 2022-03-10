Son dakika haber | Komşularını öldüren 5 kişilik aileye 12 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Komşularını öldüren 5 kişilik aileye 12 yıl 6 ay hapis

10.03.2022 16:18

Son dakika haberleri: Komşularını öldüren 5 kişilik aileye 12 yıl 6 ay hapis Kocaeli'de komşuları Okan Yalın'ı feci şekilde darp ederek ölümüne sebep olan sanıkların yargılandığı dava karara bağlandı.

Komşularını öldüren 5 kişilik aileye 12 yıl 6 ay hapis

KOCAELİ - Kocaeli'de komşuları Okan Yalın'ı feci şekilde darp ederek ölümüne sebep olan sanıkların yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, 5 sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

Olay, 1 Aralık 2020'de gece saatlerinde İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokakta meydana geldi. Olay yerine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki evde yaşayan Okan Yalın ile komşuları arasında sokak ortasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Okan Yalın 8 kişi tarafından darp edildi. Kafasına ve vücuduna taş, sopa, tüfek ve bıçakla aldığı darbeler neticesinde ağır yaralanan Yalın yere, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yalın'ın öldürülmesine ilişkin olaya karıştığı tespit edilen Kemal K., Tekin K., Esra K., Sibel K., N.Ç., K.K., Hüseyin K. ve Ramazan Ç. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden Kemal K., Sibel K., Tekin K. ve Hüseyin K. tutuklanırken, Esra K. ve Ramazan Ç. adli kontrol şartıyla, N.Ç. ve K.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

5 sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Savunmaları alınan sanıklar, beraatlerini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti; Kemal K., Sibel K., Tekin K. Hüseyin K. ve Ramazan Ç.'nin haksız tahrik altında suçu işlediğine kanaat getirdi. Sanıklara iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, 5 sanığın ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanık Esra K.'nin ise beraatine karar verildi.

Son dakika haber | Komşularını öldüren 5 kişilik aileye 12 yıl 6 ay hapis
Son dakika haber | Komşularını öldüren 5 kişilik aileye 12 yıl 6 ay hapis
Son dakika haber | Komşularını öldüren 5 kişilik aileye 12 yıl 6 ay hapis

YORUMLAR
500
Komşularını öldüren 5 kişilik aileye 12 yıl 6 ay hapis Komşularını öldüren 5 kişilik aileye 12 yıl 6 ay hapis 6 KİŞİLİK AİLE HEYELAN KORKUSUYLA YAŞIYOR 6 KİŞİLİK AİLE HEYELAN KORKUSUYLA YAŞIYOR Son dakika haberi: 2'nci kattan düşen Asena'nın ölümünde indirimle 25 yıl hapis kararı Son dakika haberi: 2'nci kattan düşen Asena'nın ölümünde indirimle 25 yıl hapis kararı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Komşularını öldüren 5 kişilik aileye 12 yıl 6 ay hapis - Son Dakika


Son Dakika
16:21 Isparta'da bir tır 7 araca çarptı! Annesini kaybeden adam sinir krizi geçirdi
16:13 Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı
16:13 Maç sonrası PSG'nin soyunma odasında birbirlerine girdiler! Neymar ve Donnarumma zor sakinleştirildi
16:09 Putin talimat verdi, Rusya harekete geçti! 200'den fazla ürünün ihracatı durduruldu
15:57 Ukrayna'ya Bayraktarlar dışında ne sattık, Ukrayna'dan ne aldık?
15:39 İstanbul'da kamu personeli yarın da izinli, motokuryeler trafiğe çıkamayacak!
15:35 Sinema yazarı ve Feride Çetin'in eşi Murat Özer, kanserden yaşamını yitirdi
15:29 Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!
15:27 Antalya'da Rus Sözcü ile CNN muhabiri arasında "Ukrayna" gerginliği: Zaharova telefonundan görüntü gösterdi, muhabir kafasını çevirdi!
15:24 İstanbul'da girdaplı yağış uyarısı! Vortex olarak bilinen sistem nedeniyle 7 saat boyunca kar hiç durmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 16:26:30. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Komşularını öldüren 5 kişilik aileye 12 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement