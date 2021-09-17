Komşusu kedilerin miyavlamasıyla şüphelendi evde ölü bulundu - Son Dakika

Komşusu kedilerin miyavlamasıyla şüphelendi evde ölü bulundu

- Komşusu kedilerin miyavlamasıyla şüphelendi evde ölü bulundu Karabük'te yalnız yaşayan bir kadın, komşusunun evden gelen kedilerin miyavla seslerinden şüphelenmesi üzerine evinde ölü bulundu.

- Komşusu kedilerin miyavlamasıyla şüphelendi evde ölü bulundu KARABÜK - Karabük'te yalnız yaşayan bir kadın, komşusunun evden gelen kedilerin miyavla seslerinden şüphelenmesi üzerine evinde ölü bulundu. Kayabaşı Mahallesi Barbaros Sokak'taki tek katlı evde ikamet eden Şükran Güney'in dışarı çıkmadığını fark eden komşusu Serkan Tuncel kapıyı çaldı. Evin içinden sürekli kedi miyavla sesleri gelmesi üzerine kendisinde yedek anahtar bulunan Tuncel, eve girdiği sırada yaşlı kadını yerde hareketsiz yatar vaziyette buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlılığa bağlı olarak öldüğü tespit edilen Güney'in cesedi, incelemelerin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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