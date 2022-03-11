Son dakika haber! Komşusunu cami çıkışı tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haber! Komşusunu cami çıkışı tüfekle vurarak öldürdü

11.03.2022 09:52
Son dakika haber! Komşusunu cami çıkışı tüfekle vurarak öldürdü

Bir son dakika haberine göre ÇORUM'da akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Osman G., (25), komşusu Yılmaz Gökkaya'yı (48) cami çıkışında tüfekle vurarak öldürdü.

ÇORUM'da akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Osman G., (25), komşusu Yılmaz Gökkaya'yı (48) cami çıkışında tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Hankozlusu köyünde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Osman G. ile komşusu Yılmaz Gökkaya kavga etti. Köylüler araya girerek tarafları ayırdı. Bir süre sonra Osman G. namaz kılıp camiden çıkan Yılmaz Gökkaya'yı tüfekle başından vurdu. Gökkaya yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Gökkaya'nın hayatını kaybettiği belirledi. Gökkaya'nın cansız bedeni otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, Osman G.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Komşusunu cami çıkışı tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika


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