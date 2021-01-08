Son dakika haber | Konak Meclisi'nin gündemi Beştepeler - Son Dakika

Son dakika haber | Konak Meclisi'nin gündemi Beştepeler

08.01.2021 21:40
Son dakika haber | Konak Meclisi'nin gündemi Beştepeler, System.String[]

Son dakika haber: Gültepe İmar Planlarını daha önce oybirliği ile kabul ederek Konak'ta kentsel dönüşümü destekleyen Konak Belediye Meclisi, şehrin siluetini de yenileyecek olan Beştepeler Bölgesi İmar Planlarını gündeme alarak 2021 yılına kentsel dönüşüm hamlesi ile başladı.

Gültepe İmar Planlarını daha önce oybirliği ile kabul ederek Konak'ta kentsel dönüşümü destekleyen Konak Belediye Meclisi, şehrin siluetini de yenileyecek olan Beştepeler Bölgesi İmar Planlarını gündeme alarak 2021 yılına kentsel dönüşüm hamlesi ile başladı. Yenişehir'de kapanan belediyeye ait akaryakıt istasyonunun yeniden açılmasına olanak sağlayacak imar planı değişikliği de oy birliğiyle kabul edildi.

Konak Belediye Meclisinin ocak ayı ikinci olağan toplantısı Kültürpark Fuar Evlendirme Salonu'nda gerçekleştirildi. Meclis gündemine, 14 mahalleyi ve yaklaşık 200 hektarlık bir alanı kapsayan Beştepeler Bölgesi imar planı revizyonu önerisi damga vurdu. Konak Belediye Meclisi, oybirliği ile kabul ettiği ve parselasyon aşamasına gelen Gültepe İmar Planlarının ardından şimdi de Dayıemir, Dolaplıkuyu, İmariye, Selçuk, Aziziye, Tınaztepe, Duatepe, Kocatepe, Çimentepe, 1. Kadriye, 2. Kadriye, Hasan Özdemir, 19 Mayıs ve Zafertepe mahallelerini kapsayan Beştepeler İmar Planı için görüşmelere başladı. Belediyenin ocak ayı ikinci olağan meclisine sunulan Beştepeler Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu önerisi görüşülmek üzere İmar ve Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına gönderildi.

Akaryakıt istasyonu oybirliği ile karara bağlandı

Konak Belediye Meclisinde bir önceki oturumda yeniden görüşülmesi kararlaştırılan akaryakıt istasyonu konusu da gündeme geldi. Belediyeye önemli gelir getirecek, Yenişehir'de daha önce kapatılan akaryakıt istasyonunun açılmasına olanak sağlayacak imar planı değişikliği oy birliğiyle kabul edildi. Daha önce kiracı tarafından işletilen akaryakıt istasyonu, kira dönemi içerisinde kira bedelinin iki kez süresinde yatırılmamasından kaynaklanan ihtarlar sebebiyle açılan dava sonucu tahliye edilmişti. Oybirliği ile alınan meclis kararı ile akaryakıt ve servis istasyonunun yeniden açılmasına, parselin kalan kısmının ise belediye hizmet alanı olarak kullanılmasına karar verildi. - İZMİR

Son dakika haber | Konak Meclisi'nin gündemi Beştepeler
Son dakika haber | Konak Meclisi'nin gündemi Beştepeler
Son dakika haber | Konak Meclisi'nin gündemi Beştepeler

Kentsel Dönüşüm, Yenişehir, Akaryakıt, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Konak Meclisi'nin gündemi Beştepeler - Son Dakika


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