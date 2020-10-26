KONESOB'tan Konyalı çıraklara hijyen seti - Son Dakika

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (KONESOB) katkılarıyla, çıraklık eğitim merkezlerince belirlenen, meslek öğrenen çıraklar ve aileleri tarafından kullanılmak üzere hijyen setleri dağıtıldı.

KONESOB'den yapılan yazılı açıklamada, bu faaliyetin TESK ve UNICEF Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, geleceğin ahi ustası adayı çırakları önemsediklerini vurguladı.

Her çırağa, yılın ahi çırağı adayı gözüyle baktıklarını paylaşan Karabacak, şunları kaydetti:

"84 meslek odası ve 58 bin esnaf ve sanatkar üyesi bulunan KONESOB olarak geleceğin esnaf ahi ustaları olacak siz çırak kardeşlerimizi önemsiyoruz. Zor bir süreçten geçtiğimiz pandemi döneminde bu hijyen setlerinin sizlere verdiğimiz manevi desteğin bir göstergesi olacağını ümit ederken, her birinizin bizler için değerli olduğunuzu bilmenizi istiyorum."