KONESOB'tan Konyalı çıraklara hijyen seti - Son Dakika

KONESOB'tan Konyalı çıraklara hijyen seti

26.10.2020 14:12
KONESOB'tan Konyalı çıraklara hijyen seti, System.String[]

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (KONESOB) katkılarıyla, çıraklık eğitim merkezlerince belirlenen, meslek öğrenen çıraklar ve aileleri tarafından kullanılmak üzere hijyen setleri dağıtıldı.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (KONESOB) katkılarıyla, çıraklık eğitim merkezlerince belirlenen, meslek öğrenen çıraklar ve aileleri tarafından kullanılmak üzere hijyen setleri dağıtıldı.

KONESOB'den yapılan yazılı açıklamada, bu faaliyetin TESK ve UNICEF Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, geleceğin ahi ustası adayı çırakları önemsediklerini vurguladı.

Her çırağa, yılın ahi çırağı adayı gözüyle baktıklarını paylaşan Karabacak, şunları kaydetti:

"84 meslek odası ve 58 bin esnaf ve sanatkar üyesi bulunan KONESOB olarak geleceğin esnaf ahi ustaları olacak siz çırak kardeşlerimizi önemsiyoruz. Zor bir süreçten geçtiğimiz pandemi döneminde bu hijyen setlerinin sizlere verdiğimiz manevi desteğin bir göstergesi olacağını ümit ederken, her birinizin bizler için değerli olduğunuzu bilmenizi istiyorum."

KONESOB'tan Konyalı çıraklara hijyen seti
KONESOB'tan Konyalı çıraklara hijyen seti
KONESOB'tan Konyalı çıraklara hijyen seti

Esnaf ve Sanatkarlar, Esnaf, Çocuk, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KONESOB'tan Konyalı çıraklara hijyen seti - Son Dakika

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