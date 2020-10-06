Son dakika haber: Kongo Cumhuriyeti'nde maske takmayan kadının gözaltında ölmesi protesto edildi
Son dakika habere göre Kongo Cumhuriyeti'nin Nkayi şehrinde, maske takmayan bir kadının gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirmesini protesto amacıyla gösteri düzenlendi.
Kongo Cumhuriyeti'nin Nkayi şehrinde, maske takmayan bir kadının gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirmesini protesto amacıyla gösteri düzenlendi.
Ulusal basındaki haberlerde, Nkayi'de yaşayan 22 yaşındaki Merveille Bazonzila'nın, maske takmadığı gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alınmasının ardından gördüğü şiddet sebebiyle yaşamını yitirdiği iddia edildi.
Epilepsi hastası genç kadının hayatını kaybetmesinden sonra Nkayi şehri sakinleri eylem yaptı.
Şehir merkezinde toplanan kalabalık, maskelerini yakarak, Bazonzila'nın katillerinin cezalandırılmasını talep etti.
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