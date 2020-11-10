Son dakika haber! Kongo'da seller nedeniyle 81 köy sular altında kaldı - Son Dakika

Kongo'nun kuzey kesimlerini etkileyen şiddetli yağışların yol açtığı seller sonucu 81 köyün sular altında kaldığı bildirildi.

Dünya Gıda Programı (WFP) Bölge Temsilcisi Josias Gautier Massamouna yaptığı açıklamada, Kongo'nun kuzeyinde temmuzdan bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerin, bölgede insani kriz oluşturduğunu belirtti.

Massamouna, başta Likouala, Sangha, Cuvette bölgeleri olmak üzere ülkenin kuzey kesimlerini vuran sellerden en az 83 bin kişinin etkilendiğini bildirdi.

Afet nedeniyle büyük hasar oluştuğunu ve tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirten Massamouna, 81 köyün sular altında kaldığını ifade etti.

Ayrıca Massamouna, birkaç gün boyunca devam etmesi beklenen yağışlardan bölgedeki başka yerleşim yerlerinin de etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Tropikal iklim kuşağında yer alan Kongo, yağış sezonunda doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.