Son dakika haber... Kongo'da yük treninin raydan çıkması sonucu 60 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber... Kongo'da yük treninin raydan çıkması sonucu 60 kişi öldü

12.03.2022 20:30
Son dakika haber... Kongo'da yük treninin raydan çıkması sonucu 60 kişi öldü

Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletinde yük treninin raydan çıkması sonucu 60 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletinde yük treninin raydan çıkması sonucu 60 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Lualaba eyaletine bağlı Lubudi bölgesinden Lubumbashi yönüne giden yük treni bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.

Kazada 60 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Yaralılar, Lubudi bölgesinde bulunan Cimenkat Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ülkede yasak olmasına rağmen yük trenleri kaçak yolcu kabul ediyor.

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Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kongo'da yük treninin raydan çıkması sonucu 60 kişi öldü - Son Dakika


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