Son dakika haber! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde iki bölge askeri kuşatma altına alındı - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddet olaylarının yaşandığı Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde askeri kuşatma ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi yaptığı yazılı açıklamada, şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde güvenliği kontrol altına almak amacıyla askeri kuşatma sağlandığını duyurdu.

Tshisekedi, askeri kuşatmanın 30 gün süreceğini ve eyaletlerin askerler tarafından yönetileceğini belirtti.

Öte yandan, Kuzey Kivu'ya bağlı Goma kentinde bir grup genç askeri kuşatmayı protesto etmek için izinsiz gösteri düzenledi. Gösteri, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil yaşamını yitirdi.