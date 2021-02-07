Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Beni şehrinde isyancıların saldırısında en az 14 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Beni şehrinin Mabule köyüne isyancı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıda en az 14 sivil hayatını kaybetti.

ADF üyelerinin 5 Şubat'ta ülkenin Uganda sınırında bulunan Rwenzori bölgesinde düzenlediği saldırıda 21 sivil yaşamını yitirmişti.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 3 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.