KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi 'nin bulunduğu doğu sınırı, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 7 sivil öldü - Son Dakika

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