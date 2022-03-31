Son dakika haber: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılarla iş birliği yapan 5 asker yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılarla iş birliği yapan 5 asker yakalandı

31.03.2022 13:29
Son dakika haber: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılarla iş birliği yapan 5 asker yakalandı

Bir son dakika haberine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 5 askerin, isyancılarla iş birliği yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 5 askerin, isyancılarla iş birliği yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

KDC Silahlı Kuvvetlerinden (FARDC) yapılan açıklamada, 3'ü subay 5 askerin, silah ve askeri teçhizat temin ettikleri isyancı gruplarla iş birliği yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları belirtildi.

Açıklamada, isyancılarla iş birliği yapan askerleri, büyük miktarda silah ve mühimmat ile yakalanan bir silahlı grup üyesinin ihbar ettiği bilgisi paylaşıldı.

KDC'nin doğusunda 3 gündür Kongo ordusu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, KDC'nin Ituri eyaletinde uzun süredir devam eden çatışmalardan dolayı, 1 Ocak 2022'den bu yana, 83 bin kişi yerinden edildi, 400 sivil hayatını kaybetti.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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Subay, Silah, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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