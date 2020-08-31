Son dakika haber... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 10 bini aştı - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 10 bini aştı.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 99 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 10 bin 97'ye yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmeyen ülkede, şimdiye kadar virüs nedeniyle 256 kişi hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı 30 artarak 9 bin 133'e ulaştı.

Başkent Kinşasa 7 bin 939, Kuzey Kivu 773 Kongo Central 452 ve Güney Kivu 298 ile en fazla vaka görülen şehirler oldu.