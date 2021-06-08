Son dakika haber: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kundaklanan hastanede 5 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde, isyancı grup üyelerinin ateşe verdiği hastanede 5 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubun üyeleri, Ituri eyaletine bağlı Boga kentinde bulunan Boga Anglikan Hastanesine saldırı düzenledi.

Saldırının ardından ateşe verilen hastanede 5 sivil hayatını kaybetti.

Yangın söndürme çalışmalarının sona erdiği ve bölgede durumun güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındığı belirtildi.

Ülkenin doğu bölgesinde, son iki haftada, ADF üyelerinin saldırılarında 73 kişi hayatını kaybetmişti.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı grup ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 3 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.