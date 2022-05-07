Son dakika haber! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında bir kişi daha öldü - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) patlak veren Ebola salgınında bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından KDC'deki Ebola salgınıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, KDC'deki Ebola salgınında bir kişinin daha hayatını kaybettiği ve salgında ölenlerin sayısının 3'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Ebola nedeniyle dün hayatını kaybeden söz konusu kişinin 48 yaşında bir erkek olduğu kaydedildi.

Ülkede Ebola nedeniyle ilk ölüm vakası 23 Nisan'da tespit edilmişti. Şu ana kadar vakalarla temaslı en az 250 kişi tespit edilmişti.

Ebola Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.