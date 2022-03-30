Son dakika haberleri: Konteynerde çıkan yangında elleri ve ayakları yandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Konteynerde çıkan yangında elleri ve ayakları yandı

30.03.2022 10:25

Son dakika gelişmesine göre Konteynerde çıkan yangında elleri ve ayakları yandı Kocaeli'de bir çiftlikte bulunan konteynerde çıkan yangında içeride bulunan kişinin elleri ve ayakları yandı.

Konteynerde çıkan yangında elleri ve ayakları yandı

KOCAELİ - Kocaeli'de bir çiftlikte bulunan konteynerde çıkan yangında içeride bulunan kişinin elleri ve ayakları yandı.

Yangın, sabah saat 07.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'ndeki bir çiftlikte bulunan konteynerde meydana geldi. M.U.'nun yaşadığı konteynerde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle elleri ve ayakları yanan M.U. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangında konteynerde beslenen 2 kedi de telef oldu.

Yangının sobadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri: Konteynerde çıkan yangında elleri ve ayakları yandı
Son dakika haberleri: Konteynerde çıkan yangında elleri ve ayakları yandı
Son dakika haberleri: Konteynerde çıkan yangında elleri ve ayakları yandı
Son dakika haberleri: Konteynerde çıkan yangında elleri ve ayakları yandı
Son dakika haberleri: Konteynerde çıkan yangında elleri ve ayakları yandı
Son dakika haberleri: Konteynerde çıkan yangında elleri ve ayakları yandı
Son dakika haberleri: Konteynerde çıkan yangında elleri ve ayakları yandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Konteynerde çıkan yangında elleri ve ayakları yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Konteynerde çıkan yangında elleri ve ayakları yandı - Son Dakika
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