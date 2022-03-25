Son dakika haber! Konteynerinde çıkan yangında, köpeğiyle birlikte öldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Konteynerinde çıkan yangında, köpeğiyle birlikte öldü

25.03.2022 17:52
Son dakika haber! Konteynerinde çıkan yangında, köpeğiyle birlikte öldü

Son dakika haber: DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, hurdacı Şaban Ülker (52), yaşadığı konteynerde elektrik ısıtıcıdan çıkan yangında yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, hurdacı Şaban Ülker (52), yaşadığı konteynerde elektrik ısıtıcıdan çıkan yangında yaşamını yitirdi. Ülker'in sahiplendiği sokak köpeğinin de yangında öldüğü belirlendi.

Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Şaban Ülker'in Aşağı Mahalle Semt Pazarı'ndaki konteynerinde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek konteyneri sardı. Konteynerden çıkan dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri konteynerdeki yangını söndürdü. Konteynerin içini kontrol eden itfaiye ekipleri yalnız yaşadığı öğrenilen Şaban Ülker'in cansız bedeni ile karşılaştı. Ülker'in sahiplendiği sokak köpeğinin de yangında öldüğü belirlendi. Savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Ülker'in cesedi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haber! Konteynerinde çıkan yangında, köpeğiyle birlikte öldü
Son dakika haber! Konteynerinde çıkan yangında, köpeğiyle birlikte öldü
Son dakika haber! Konteynerinde çıkan yangında, köpeğiyle birlikte öldü
Son dakika haber! Konteynerinde çıkan yangında, köpeğiyle birlikte öldü
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Semt Pazarı, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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