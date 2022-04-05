Son dakika haber: Kontrol sırasında aracından uyuşturucu atan tır şoförü gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber: Kontrol sırasında aracından uyuşturucu atan tır şoförü gözaltına alındı

05.04.2022 10:36
Son dakika haber: Kontrol sırasında aracından uyuşturucu atan tır şoförü gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Edirne'de sınır kapısındaki kontrol sırasında aracından uyuşturucu attığı tespit edilen tır sürücüsü gözaltına alındı.

Edirne'de sınır kapısındaki kontrol sırasında aracından uyuşturucu attığı tespit edilen tır sürücüsü gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Y.F'nin yurda uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine sınır kapılarında önlem aldı.

Yurda giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda x-ray kontrolüne sevk edilen tırın sürücüsünün, kontrol sırasında aracından dışarı bir paket attığı belirlendi.

Kontrolde, paketin içerisinde 1 kilo 300 gram esrar olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Y.F. ile aynı firmada çalışan sürücü G.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Edirne Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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