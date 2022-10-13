Kaza, Malatya- Adıyaman Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 44 ABL 696 plakalı kamyonet, Erkenek Mahallesi'nde kontrolden çıkıp takla atarak yan yattı. Kazada araç sürücü ile birlikte B.T. ve Ş.K. de yaralandı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika

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