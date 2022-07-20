Son dakika haber | Kontrolden çıkan otobüs akaryakıt istasyonuna daldı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kontrolden çıkan otobüs akaryakıt istasyonuna daldı: 1 yaralı

20.07.2022 21:17
Son dakika haber | Kontrolden çıkan otobüs akaryakıt istasyonuna daldı: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde kontrolden çıkan otobüsün akaryakıt istasyonuna dalması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde kontrolden çıkan otobüsün akaryakıt istasyonuna dalması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Bijnor'da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 1 kişi yaralanırken, can kaybı olmadı. Kaza anı anbean istasyondaki güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınırken, görüntülerde otobüsün süratli bir şekilde istasyona girdiği ve bir kamyonete ardından akaryakıt pompasına çarptığı görüldü.

Kaza anında bir kişi ise son anda otobüsün çarptığı kamyonet ile akaryakıt pompasının arasında kalmaktan kurtuldu. - YENİ DELHİ

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Kaynak: İHA

India, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kontrolden çıkan otobüs akaryakıt istasyonuna daldı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Kontrolden çıkan otobüs akaryakıt istasyonuna daldı: 1 yaralı - Son Dakika
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