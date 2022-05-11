Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

11.05.2022 10:12

Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu: 2 yaralıBOLU Bolu'da seyir halindeyken kontrolden çıkarak su kanalına uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

BOLU Bolu'da seyir halindeyken kontrolden çıkarak su kanalına uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kasaplar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 34 EEA 354 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kazada, araç sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Ö.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı - Son Dakika


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