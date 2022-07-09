Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: 2 yaralı

09.07.2022 11:03
Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: 2 yaralı

Son dakika habere göre Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir markete girerek durabildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir markete girerek durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, marketin bayram dolayısıyla kapalı olması facianın önüne geçti.

Kaza, Efeler Mahallesi Işıklı Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan 48 SS 680 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrulmaya başladı. Savrulan otomobil bulvar üzerindeki bir zincir market şubesine girerek durabildi. Kazada otomobil içerisindeki N.A. ve M.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada marketin Kurban Bayramı dolayısıyla kapalı olması ve içerisinde müşteri bulunmaması büyük bir facianın önüne geçerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

YORUMLAR
500
Şarkıcı Kurtuluş Kuş'un cinsel saldırıdan 12 yıl hapsi istendi! Davaya yırtık iç çamaşırı ve kan lekesi detayı damga vurdu Şarkıcı Kurtuluş Kuş'un cinsel saldırıdan 12 yıl hapsi istendi! Davaya yırtık iç çamaşırı ve kan lekesi detayı damga vurdu Aydın'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi yapıldı Aydın'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi yapıldı
Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı
20:51 Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 11:08:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement