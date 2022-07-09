Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir markete girerek durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, marketin bayram dolayısıyla kapalı olması facianın önüne geçti.

Kaza, Efeler Mahallesi Işıklı Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan 48 SS 680 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrulmaya başladı. Savrulan otomobil bulvar üzerindeki bir zincir market şubesine girerek durabildi. Kazada otomobil içerisindeki N.A. ve M.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada marketin Kurban Bayramı dolayısıyla kapalı olması ve içerisinde müşteri bulunmaması büyük bir facianın önüne geçerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN