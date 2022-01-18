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Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi... Yaralının yardımına bebek ihbarına giden sağlık ekipleri yetişti - Son Dakika

Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi... Yaralının yardımına bebek ihbarına giden sağlık ekipleri yetişti

18.01.2022 14:27

Son dakika haberi: Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi.

Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi... Yaralının yardımına bebek ihbarına giden sağlık ekipleri yetişti

ANTALYA Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü önce bir araca ardında da refüje çarparak takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahale bir adrese bebek almaya giden sağlık çalışanları tarafından küvöz indirilerek yapıldı. Kaza sonrası olay yeri ise adeta savaş alanına döndü. Kazayı yara almadan atlatan bir kişi "Füze gibi geldi. Çarptı, uçtu" dedi.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı yan yol Hal Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinden havaalanı istikamete gitmekte olan 07 AHZ 711 plakalı araç sürücüsü Ali A., direksiyon hakimiyetini kaybederek Faruk Y. idaresindeki 07 AIB 896 plakalı bir araca çarptı, ardından da orta refüje çarparak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan takla atan aracın sürücüsüne ilk müdahale olay yerinden geçerek bebek almaya giden sağlık çalışanları tarafından yapıldı. Sağlık çalışanları ambulans içerisinde bulunan küvözü aşağı indirerek ilk müdahalesini yapmak için yaralıyı içeriye aldı. Daha sonra ise, olay yerine gelen başka bir ambulans ile hastaneye kaldırılıldı.

Adeta savaş alanına döndü

Kaza sırasında çevrede bulunan trafik uyarı levhaları da yerlerinden söküldü. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından çevredeki vatandaşlar takla atan aracın olay yerinden kalkması için ittirerek doğrulttu. Araç, olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı.

"Son sürat geliyordu"

Kazanın görgü tanığı Ercan Er, "Işıklar yandı arabalar duruyordu. Takla atan araba çok süratli geldi. Bu arabaya vurdu ve takla atarak gitti. Tekerinin birisi ileriye fırladı. Diğer çarptığı araca yeşil ışık yanmıştı ama bu araç son sürat gelerek vurdu" diye konuştu.

"Füze gibi geldi"

Aktaş'ın çarptığı araç içerisinde bulunan Naci Güner, "Halden geliyorduk, kırmızı ışıkta durduk. Karşıya geçecektik yeşil yandı. Hareket ettik. Karşı taraf ta kırmızı da durmadı. Füze gibi geldi. Çarptı, uçtu" şeklinde konuştu.

Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi... Yaralının yardımına bebek ihbarına giden sağlık ekipleri yetişti
Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi... Yaralının yardımına bebek ihbarına giden sağlık ekipleri yetişti
Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi... Yaralının yardımına bebek ihbarına giden sağlık ekipleri yetişti
Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi... Yaralının yardımına bebek ihbarına giden sağlık ekipleri yetişti
Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi... Yaralının yardımına bebek ihbarına giden sağlık ekipleri yetişti
Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi... Yaralının yardımına bebek ihbarına giden sağlık ekipleri yetişti
Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi... Yaralının yardımına bebek ihbarına giden sağlık ekipleri yetişti
Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi... Yaralının yardımına bebek ihbarına giden sağlık ekipleri yetişti
Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi... Yaralının yardımına bebek ihbarına giden sağlık ekipleri yetişti
Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi... Yaralının yardımına bebek ihbarına giden sağlık ekipleri yetişti
Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi... Yaralının yardımına bebek ihbarına giden sağlık ekipleri yetişti
Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi... Yaralının yardımına bebek ihbarına giden sağlık ekipleri yetişti
Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi... Yaralının yardımına bebek ihbarına giden sağlık ekipleri yetişti
Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi... Yaralının yardımına bebek ihbarına giden sağlık ekipleri yetişti
Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi... Yaralının yardımına bebek ihbarına giden sağlık ekipleri yetişti
Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi... Yaralının yardımına bebek ihbarına giden sağlık ekipleri yetişti
Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi... Yaralının yardımına bebek ihbarına giden sağlık ekipleri yetişti
Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi... Yaralının yardımına bebek ihbarına giden sağlık ekipleri yetişti
Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi... Yaralının yardımına bebek ihbarına giden sağlık ekipleri yetişti
Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi... Yaralının yardımına bebek ihbarına giden sağlık ekipleri yetişti

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Antalya, Tragger, Savaş, Füze, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi... Yaralının yardımına bebek ihbarına giden sağlık ekipleri yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi... Yaralının yardımına bebek ihbarına giden sağlık ekipleri yetişti - Son Dakika
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