Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

11.10.2022 15:14
Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Son dakika haberler... Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa C., idaresindeki 02 ACH 060 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Mustafa C., ile yanında bulunan Zeliha C., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından takla atarak ters dönen otomobili bulunduğu yerden kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

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