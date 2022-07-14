İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI - Son Dakika

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