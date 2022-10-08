D-100'de yağış kazayı beraberinde getirdi - Son Dakika
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D-100'de yağış kazayı beraberinde getirdi

08.10.2022 13:36

Kocaeli D-100 karayolunda yağmurun etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tıra çarptı.

Kocaeli D-100 karayolunda yağmurun etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tıra çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesi D-100 karayolu İbrikdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 AY 761 plakalı Lada marka otomobil, yağmurun etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önünde seyreden 06 JRU 82 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsünün yanında bulunan eşi yaralandı. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Lada, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa D-100'de yağış kazayı beraberinde getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: D-100'de yağış kazayı beraberinde getirdi - Son Dakika
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