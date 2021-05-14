Son dakika haber! Kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

İddiaya göre, Adapazarı ilçesinden Karasu istikametine seyreden Ahmet P. idaresindeki 41 TH 584 plakalı otomobile, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen araç arkasından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yol kenarına savrularak ters döndü.

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, polis olayla ilgili soruşturtma başlattı.