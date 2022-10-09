Kontrolünü kaybeden sürücü üst geçidin ayağına çarptı : 1 yaralı - Son Dakika
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Kontrolünü kaybeden sürücü üst geçidin ayağına çarptı : 1 yaralı

09.10.2022 01:04

Kontrolünü kaybeden sürücü üst geçidin ayağına çarptı : 1 yaralı Perte çıkan otomobilden hafif yaralı kurtuldu Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere ardından üst geçtin ayaklarına çarptı.

Kontrolünü kaybeden sürücü üst geçidin ayağına çarptı : 1 yaralı

Perte çıkan otomobilden hafif yaralı kurtuldu

BURSA - Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere ardından üst geçtin ayaklarına çarptı. Kullanılamaz hale gelen otomobilden şans eseri kurtuldu.

Olay, Merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Yolu Caddesi Kent meydanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Meral idaresindeki 06 DP 0712 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi bariyerlere çarptı. Çarpmanın etsiyle ters dönene araç ardından üst geçidin direklerine vurarak durabildi. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Merkez'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri, sağlık görevlilerine teslim etti.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan İbrahim Meral'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolünü kaybeden sürücü üst geçidin ayağına çarptı : 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolünü kaybeden sürücü üst geçidin ayağına çarptı : 1 yaralı - Son Dakika
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