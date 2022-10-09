Olay, Merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Yolu Caddesi Kent meydanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Meral idaresindeki 06 DP 0712 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi bariyerlere çarptı. Çarpmanın etsiyle ters dönene araç ardından üst geçidin direklerine vurarak durabildi. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Merkez'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri, sağlık görevlilerine teslim etti.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolünü kaybeden sürücü üst geçidin ayağına çarptı : 1 yaralı - Son Dakika

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