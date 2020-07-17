Son dakika haber! Konut fiyatları Mayıs'ta yıllık reel yüzde 10.6 arttı - Son Dakika

Son dakika haber! Konut fiyatları Mayıs'ta yıllık reel yüzde 10.6 arttı

Son dakika haberlerine göre Türkiye genelinde konut fiyatları, Mayıs'ta nominal olarak aylık bazda yüzde 6.4 ve yıllık bazda yüzde 23.1 arttı.

Türkiye genelinde konut fiyatları, Mayıs'ta nominal olarak aylık bazda yüzde 6.4 ve yıllık bazda yüzde 23.1 arttı. Konut fiyatlarındaki yıllık reel artış da Mayıs'ta yüzde 10.6 olarak hesaplandı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6.4 artarak 135.7 düzeyine yükseldi.

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Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Konut fiyatları Mayıs'ta aylık bazda, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 3.8, 7.0 ve 7.1 oranlarında artış gözlenmiştir.

Konut fiyatlarında yıllık artışlar da, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 16.9, 24.0 ve 24.8 olarak gerçekleşti. (Grafik)


Türkiye, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Konut fiyatları Mayıs'ta yıllık reel yüzde 10.6 arttı - Son Dakika Ekonomi
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