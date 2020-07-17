Son dakika haber! Konut fiyatları Mayıs'ta yıllık reel yüzde 10.6 arttı

Türkiye genelinde konut fiyatları, Mayıs'ta nominal olarak aylık bazda yüzde 6.4 ve yıllık bazda yüzde 23.1 arttı. Konut fiyatlarındaki yıllık reel artış da Mayıs'ta yüzde 10.6 olarak hesaplandı.
Merkez Bankası'nın verilerine göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6.4 artarak 135.7 düzeyine yükseldi.
Konut fiyatlarında yıllık artışlar da, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 16.9, 24.0 ve 24.8 olarak gerçekleşti. (Grafik)