Son dakika haber... Konya Belediyesi'nden kardeş kent Bitlis'e ziyaret - Son Dakika

Son dakika haber... Konya Belediyesi'nden kardeş kent Bitlis'e ziyaret

Son dakika güncel haberine göre Konya Büyükşehir Belediyesinden bir heyet, kardeş kent olarak belirlenen Bitlis'i ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesinden bir heyet, kardeş kent olarak belirlenen Bitlis'i ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın aralarında bulunduğu heyet Bitlis'e geldi.

Belediye binası önünde Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay tarafından karşılanan heyet, burada düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Ardından kentin tarihi mekanlarını gezen heyet, yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, gazetecilere, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlarıyla il merkezi ve ilçe kardeş belediyelere ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ortak projeleri değerlendirmek ve tecrübe paylaşmak için kente geldiklerini belirten Uslu, "Anadolu şehirlerine göre Bitlis'te ilaveten bir tarih bağımız var. Hızlı bir şekilde projeleri gözden geçirip ne tür destekler verebiliriz, onu konuşacağız." dedi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise kentin 7 bin yıllık köklü bir tarihe sahip olduğunu dile getirdi.

Bitlis'in her köşesinde ayrı bir tarihi değerin olduğunu belirten Tanğlay, şunları kaydetti:

"Belediye başkanlarımız buraları gördü ve beğendi. Onların da profesyonel bakışıyla projelerimizi hayatta geçireceğiz. Kendilerine kentin tarihi mekanlarından Ulu Cami ve 5 minareyi gösterdik. Bundan sonra da her belediye kendi ilçe kardeş belediyesine gidecek. Oraları da ziyaret ederek gerekli istişarelerde bulunacaklar."

Nesrullah Tanğlay, Bitlis, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 21:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Konya Belediyesi'nden kardeş kent Bitlis'e ziyaret - Son Dakika
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