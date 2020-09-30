Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ekim Cuma günü Konya'ya geliyor.

AK Parti Konya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlere uygun olarak Konya'da yapımı tamamlanan projelerin resmi açılışını gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir kez daha kentte ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kovid-19 tedbirlerine uygun olarak karşılayacaklarına değinen Angı, şunları kaydetti:

"Gönül isterdi ki Cumhurbaşkanımızı her zaman olduğu gibi Konya'da büyük bir miting ve coşku ile karşılayalım ancak Kovid-19 salgını bize bu imkanı vermiyor. Bu kapsamda karşılama ve bir miting programı olmayacak. Cumhurbaşkanımız şehrimizde yapımı tamamlanan ve daha önce hizmete açılarak hasta kabulüne başlayan Şehir Hastanesi, yapımı tamamlanan Lojistik Merkezi ve çevre yolu 1. etabının resmi açılışını gerçekleştirecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın Konya'ya her ziyareti bir berekete vesile olmuştur. İnşallah Cuma günü de Cumhurbaşkanımızın şehrimize teşrifleri ile bir kez daha bu bereketten nasibimizi alacağız."