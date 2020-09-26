Konya'da 154 bin liralık kabloyu çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika

Konya'da 154 bin liralık kabloyu çalan hırsızlar kamerada

KONYA - Konya'da bir ay içerisinde 7 ayrı yerden Türk Telekom'a ait 154 bin liralık yer altı kablosunu çalan hırsızlık şüphelilerini kameraya yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ve Meram ilçelerinde Türk Telekom'a ait 154 bin liralık kabloların çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kullandığı aracı belirledi. Otomobille kabloları çaldığı belirlenen İ.K. ve M.C. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 154 bin liralık kabloyu yaklaşık 5 bin liraya sattıkları ortaya çıktı. Hırsızlık şüphelilerini sattığı kablolar, hurdacıdan alınarak sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Şüpheli M.C.'nin yapılan kontrolünde 5 suç kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şüphelilerin kabloları aracın arkasına sürükleyerek götürdükleri ve araçlarının başında kablolarla uğraştıkları görülüyor.