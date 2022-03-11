Son dakika haber | Konya'da Afganistan uyruklu kişi, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber | Konya'da Afganistan uyruklu kişi, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

11.03.2022 02:33
Son dakika haber | Konya'da Afganistan uyruklu kişi, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Son dakika haber... Konya'da Afganistan uyruklu kişi evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Konya'da Afganistan uyruklu kişi evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Maun Sokak'taki apartman dairesinde, Afganistan uyruklu Fayzullah Fadai (35), eve gelen arkadaşlarınca hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Fadai'nin cesedi, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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Afganistan, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Konya'da Afganistan uyruklu kişi, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika


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