Son dakika haber: Konya'da ağıla giren kurtların koyunlara saldırısı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde aç kalan kurtların, ağıldaki hayvanlara saldırması çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yirce mevkisinde Muhammet Bütüner'e ait ağıla 2 kurt girdi. Ağıldaki bir koyunu telef eden kurtlar, çiftlik sahibinin gelmesiyle hızla kaçtı.

Çiftliğin güvenlik kamerası kayıtlarına göre, kurtlar ağılın duvarından atlayıp içeri giriyor. Kurtlardan birisi, ağıldaki hayvanları kovaladıktan sonra bir koyunu yakalıyor. Kurt, kaçmaya çalışan koyunu sürükleyip dışarı çıkarmaya çalışıyor.

Bu sırada ağıla bir kurt daha giriyor. Yakaladıkları koyunu telef eden 2 kurt, bir süre dışarıda gezindikten sonra ortadan kayboluyor.