Konya'da aile katliamı, 7 kişi öldürüldü - Son Dakika

Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişi evlerinde vahşice öldürüldü. Silahlı saldırı sonucu öldürülenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken polis ekipleri geniş çaplı araştırmasını sürdürüyor.

Olay, saat 18.50'de Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişi öldürüldü. Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler hayatını kaybedenlerin Yaşar Dedeoğulları, Barış Dedeoğulları, Serpil Dedeoğulları, Serap Dedeoğulları, İpek Dedeoğulları, Metin Dedeoğulları ve Sibel Dedeoğulları olduğunu belirledi.

Durumu haber alan ölenlerin yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Fenalaşan 1 kişi ambulansa alınarak tedavi altına alındı. Yakınları olay yerinde, "Hepsi gitti" diyerek ağırlar yaktı. Polis ekipleri ölenlerin çevredeki yakınlarının eve yaklaşmamalı için tedbir aldı. Evde çok yönlü inceleme devam ediyor.

(Fatih Macit/İHA)